Montalbano lascia Livia. Protesta a nome delle donne, neanche fosse realtà. E se anche fosse vita e non fiction?Una triste telefonata che, pur se muta al momento chiave, risuona come un addio.Per aver fatto, secondo chi protesta, propaganda e istigazione al mollare la fidanzata. Dunque secondo chi protesta anche e soprattutto una fiction non può calpestare i diritti acquisiti della fidanzate accasate.Cronache incredibili eppur vere di un pensare incredibile eppure vero: ciò che non fa comodo a ciò con cui mi identifico deve essere cancellato, vietato, non visto. Montalbano non deve lasciare la fidanzata, neanche in fiction. Perché secondo il Safa, sindacato autonomo fidanzate accasate, lasciare la fidanzata nella vita reale è comportamento... antisindacale.La società con cui aveva un contrattoClausola contrattuale a non figliare. Se ne ha traccia nelle transazioni riguardanti gli animali domestici e da allevamento eMattarella, molla la dose.Posto in fila per vaccinarsi assegnato per età, anche la fila in sala d'attesa rispettata.Sì, anche questo si è sentito, anche questo ha galoppato sulle praterie incustodite e selvagge della comunicazione. La demo-idiozia: ha cavalcato prima il "vaccinatevi voi politici per primi, fate da cavie". Poi ha cambiato cavallo per montare quello del "si vaccinano per primi perché sono la Casta che salta la fila" (variante: "c'è tappo nella siringa, fanno finta per imbrogliarci"). Per arrivare al "Mattarella, molla la dose! Che sei sano!".La demo-idiozia non si spaventa e non si smonta con questi particolari.La Signora e la Attrice.Una Signora, con la maiuscola e non solo per titolo nobiliare.In ogni caso vi vogliamo bene e restate persone care a tutta la famiglia".La stessa Attrice ha fatto però sapere che ai tempi, quando conobbe quello che era un principe neanche se ne accorse che era un principe, neanche (letterale) andò su Google a verificare chi fosse. Solo una Attrice poteva dire così.