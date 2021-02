Gian Paolo Montali, ex dirigente di Roma e Juve, ha parlato a Gazzetta: "Due spine? Non essere riuscito a vincere, da dirigente, né alla Juve né alla Roma: 4 volte secondo. A Torino c’è l’organizzazione alla massima potenza. Io ero consigliere d’amministrazione con delega al settore giovanile e al canale tematico. Dopo Calciopoli due erano gli obiettivi: creare un nuovo stile e puntar sullo stadio di proprietà. Ce l’abbiamo fatta. Poi fui contattato dal Napoli e, capendo che c’era bisogno di un uomo di calcio (l’ultimo era stato Tardelli), consigliai Marotta. Pirlo e Fonseca? mi piacciono. I due club hanno preso decisioni corrette, perché le scelte non si fanno con la pancia, anche se la mia filosofia è che vincere è l’unica cosa che conta".