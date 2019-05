C'è un tarlo che attanaglia Vincenzo Montella: il fatto di non aver fatto subito breccia nel cuore del gruppo. Come racconta il Corriere Fiorentino, l'allenatore viola ha portato la squadra a cena, cercando di recuperare il rapporto con i giocatori. Dopo la partenza di Pioli, in molti hanno sofferto il distacco dall'ex tecnico e, inoltre, il modo di approcciare più distaccato dell'Aeroplanino non ha scaldato alcuni elementi. Nell'ultimo mese si è persa l'armonia nello spogliatoio e non sono mancati i momenti di tensione.