Durante l'intervento a Sky, Vincenzo Montella è tornato sull'esperienza dell'anno scorso al Milan: "Il Milan disse apertamente che l'obiettivo era quello di entrare subito in Champions League. Arrivarono più di dieci giocatori nuovi, ma escluso Bonucci non c'era nessuno che aveva alle spalle una storia in Champions League. Non era semplice. Se vuoi andare in Champions, devi prendere giocatori abituati a giocare in Champions. Se vuoi vincere lo Scudetto, devi prendere giocatori da Scudetto. Il calcio è semplice, a volte lo si rende complicato. Serve tempo per costruire una squadra competitiva. Il Milan di oggi? Suso è in calo rispetto a qualche tempo fa e a quando c’ero io, mentre Romagnoli è cresciuto tantissimo anche grazie alla vicinanza di Bonucci lo scorso anno".