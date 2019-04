Ha segnato la prima rete in Serie A contro la Fiorentina e, a distanza di tempo, proprio in viola potrebbe finire. L'operazione, però, è in salita, perché il Torino potrebbe non aver voglia di mollare il colpo. Ola Aina, terzino di proprietà del Chelsea in prestito alla società granata, è uno dei giocatori monitorati da Vincenzo Montella per la formazione della prossima stagione. Come scrive La Nazione, l'Aeroplanino avrebbe fatto il nome dell'esterno anglonigeriano alla dirigenza.