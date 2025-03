Inter, intreccio di mercato col Real Madrid: spunta Arda Guler

Getty Images

. In questi casi però il tempismo è tutto e infatti neanche un anno dopo la valutazione del calciatore è schizzata, su di lui ha voluto scommettere addiritturae che si è trasferito a Madrid nel luglio del 2023, quando di anni ne aveva 18. Investimento considerevole, ma giustificato dal talento cristallino di questo ragazzo che anche con la maglia della Turchia ha dimostrato di essere uno dei profili più interessanti a livello internazionale.

Ma Madrid è un mondo a sé, da quelle parti hanno fatto fatica a imporsi anche gente come Samuel, Sneijder e Kaká, solo per dirne alcuni., il giovane turco fatica a trovare spazio e amareggiato dalla situazione si è messo a riflettere in merito al suo futuro, ascoltando i consigli di chi lavora con lui, in campo e fuori dal campo.

Un consiglio che Arda Guler non ha trascurato, l’Italia poteva essere nel suo destino ancor prima del Real Madrid e potrebbe tranquillamente tornare un’opzione. Di sicuro il turco non chiuderebbe le porte a prescindere.attualmente al Como. Se l’Inter potessi scegliersi il calciatore da trattare con il Real sceglierebbe senza ombra di dubbio l’argentino, ritenuto maggiormente adattabile al sistema di gioco di Simone Inzaghi.E allora chissà che i programmi non possano cambiare in corsa, anche se l’Inter lavora da mesi su Nico Paz, cercando in qualche modo di portarsi avanti con il calciatore. E se proprio Arda Guler dovesse orientare definitivamente il proprio mirino verso l’Italia, di sicuro troverebbe un altro paio di big pronte a sedersi.