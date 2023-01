Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan e grande ex giocatore della Roma, oggi guida tecnica dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio anch'Io lo sport del rendimento della squadra rossonera allenata da Stefano Pioli e dei gravissimi fatti legati agli scontri tra ultras di Roma e Napoli nell'autogrill dell'autostrada A1



IL MILAN - "Nel calcio si ha la memoria corta, credo che Pioli abbia fatto e stia facendo un lavoro straordinario insieme alla società. Sulla bilancia va messo quanto puoi spendere e sicuramente il Milan, al netto di tutto questo, fra monte-ingaggi e soldi spesi nel mercato, è il club che ha risparmiato di più".



LAVORO - "Credo che abbiano fatto un grande lavoro. A volte l'allenatore viene criticato, ma sta facendo un grande lavoro. Probabilmente non ha 18 calciatori dello stesso livello per poter puntare allo scudetto ogni anno".

"Quanto accaduto ieri sull'autostrada? Quelli non sono tifosi e non vanno chiamati in quel modo. Bisogna inasprire le pene anche quando accadono incidenti nei pressi dello stadio: servono pene certe, severe e veloci, come in Inghilterra anni fa"Il centravanti che oggi mi piace di più? Giroud è il classico centravanti, mi piace Abraham, ma anche Osimhen, sono giocatori adatti al calcio moderno. Attaccano le linee avversarie, prendendo alle spalle i difensori".Mancanza di talenti in Italia? Dipende dalle generazioni, dai cicli, forse si gioca meno nelle strade, ma è un fatto casuale. In Italia qualcosa si muove, con Scamacca e Lucca, che si stanno facendo spazio".