Vincenzo Montella da Carlo Ancelotti. Oggi il ct della Turchia ha fatto visita al centro d'allenamenti del Real Madrid per incontrare il giovane trequartista turco Arda Guler: "Non sono preoccupato per i suoi infortuni - ha dichiarato Montella -, rappresenta il futuro della nostra nazionale". Classe 2005, nello scorso mercato estivo è arrivato per 20 milioni di euro dal Fenerbahce.