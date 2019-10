Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei viola contro l'Udinese:



"Crescita? Si cresce giocando a testa alta a San Siro, come abbiamo fatto noi, e anche soffrendo in casa contro una squadra come l’Udinese. La partita era pericolosissima, ma la squadra ha risposto benissimo, anche perché abbiamo speso tanto, giocando sempre con gli stessi uomini. Era tutto molto complicato, ma la squadra ha saputo aspettare e siamo stati bravi di essere stati pericolosi nel momento giusto.

Sognare? Dobbiamo stare sereni e tranquilli, fino a dieci giorni fa eravamo tutti incapaci, io per primo naturalmente. La concentrazione ci aiuta a migliorare, l’euforia invece porta distrazione e non ce lo possiamo permettere.

Arbitro? Per me ogni partita è importante come Inter-Juventus, gli arbitri devono crescere, ma vanno lasciati lavorare.

Fase difensiva? Oggi abbiamo lasciato a loro pochissimo, e mi sembra sia andata bene così. Mi è dispiaciuto di più per quello che abbiamo concesso contro la Sampdoria e il Milan.

Vlahovic? Stava per entrare l’attaccante che tutti mi chiedete, poi abbiamo fatto gol e non c’è stato bisogno.

Badelj? Già nel primo tempo aveva un piccolo risentimento, Lui è stato super disponibile per continuare a giocare, ma alla fine ho preferito sostituirlo."