Intervistato da Sky Sport, l'ex allenatore di Milan e Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato del futuro di Donnarumma e del suo sempre più vicino passaggio al Psg.



NON PER SOLDI - "Donnarumma diventerà il migliore al mondo. Il PSG attualmente è più competitivo del Milan, ma il club rossonero ha più storia dei parigini. Il suo è un discorso di ambizione. Non è un discorso economico. A quell'età c'è un'ambizione feroce. Per lui non credo faccia grande differenza tra i due contratti".