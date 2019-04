«Non parlo da ex ma da professionista: stimo Pioli e penso che meriti di giocare la semifinale di Coppa Italia, conquistata sul campo con grande prestazioni»: parola di Vincenzo Montella che, ospite negli studi di Sky, è stato incalzato su un possibile ritorno sull'amore panchina della Fiorentina. «Mi fa piacere che il mio nome sia accostato ai viola - ha spiegato l'Aeroplanino - perché mi tornano in mente quei tre anni meravigliosi. Finì male, con malintesi che però per fortuna ho avuto modo di chiarire, finché sono stato sotto contratto mi sono comportato sempre bene con la Fiorentina. Non ho mai voluto incontrare tesserati di altre società finché ero allenatore a Firenze. Ci furono equivoci». Il primo candidato per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione resta Eusebio Di Francesco, sebbene Montella non abbia chiuso nessuna porta: il suo ritorno, al momento, resta comunque una posta fredda.