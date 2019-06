La questione legata al centrocampista tiene ancora banco in casa Fiorentina, con tanti nomi accostati ai viola per rimpolpare la mediana, da Bennacer a Mandrogara. Secondo quanto riportato da Violanews.com, tra i giocatori seguiti da Pradè c’è anche Lucas Biglia, centrocampista argentino classe ’86, che al Milan ha fatto le fortune della mediana dell’Aeroplanino. Sembrerebbe infatti una espressa richiesta di Montella, quella di fare un tentativo per “El Principito”, che si fida del giocatore e vorrebbe farne un pilastro della nuova Fiorentina. Le carte ancora devono essere scoperte, ma il profilo è da tenere d’occhio.