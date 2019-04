Vincenzo Montella ha fatto esordire Leonardo Capezzi e Ryder Matos in Serie A, oltre a Simone Minelli in Europa League. Come racconta ViolaNews.com, nella prima esperienza sulla panchina della Fiorentina, l'Aeroplanino aveva accolto, di ritorno dal prestito al Crotone, Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, complice un infortunio, non aveva impressionato più di tanto il proprio mister, tanto che si prospettava per lui un passaggio in comproprietà al Sassuolo. Una telefonata della sua futura guida tecnica, Paulo Sousa, gli cambiò la carriera con un ruolo centrale a Firenze. Montella, inoltre, tra i giovani viola dell'epoca aveva convocato, senza farlo esordire, anche Gianluca Mancini, oggi all'Atalanta.