è fermo da un anno e mezzo, da quell'esonero con la Fiorentina dopo il quale non ha più allenato: "Sono fasi della carriera - ha detto il tecnico al Corriere dello Sport - Probabilmente ha influito anche il Covid. Ora che la stagione sta per finire, però, mi è venuta la voglia di ripartire e aspetto un nuovo progetto. Ho approfittato di questi mese per crescere, perché, l'importante è andare avanti credendo nelle proprie idee".- "Per quanto possibile, ho passato una quarantena felice. Da papà e marito. Quando allenavo non avevo molto tempo libero perché pensavo spesso al campo, aver creato un rapporto più profondo con i miei figli è qualcosa di impagabile. Ne ho tre:, poi anche se aveva un contratto pronto, ha deciso che il calcio non faceva più per lui.Gli altri sono Maddalena ed Emanuele. Li ho chiamati con gli stessi nomi dei miei fratelli. Lei è la principessa di casa, con me vince sempre... Lui è il più piccolo, e ama il pianoforte grazie a mamma Rachele. Ma mi chiede sempre la maglia di Dzeko che abita nella mia stessa via a Casalpalocco.- "Leggo tanti libri, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Mi è piaciuto molto 'Il Conte di Montecristo', un classico che non avevo ancora mai iniziato., lo spirito di rivalsa ce l'ho con me stesso, non con gli altri".- " Quel giorno ricordo una gran partita della Roma. Ma non voglio sfogarmi ora, per questo sono rimasto tanto tempo in silenzio. In generale, penso che le società migliori abbiano sempre visione, stile e filosofia. Basta guardare l'Atalanta: scelgono un allenatore e gli permettono di mostrare tutte le sue caratteristiche. Se hai i migliori giocatori pensi sono al risultato, ma se non ce li hai serve l'idea., così al primo calo ha pagato l'allenatore. Se io fossi una società o un dirigente, sosterrei l'allenatore fino all'ultimo momento. E se scegliessi di sostituirlo, lo farei con un altro che abbia le stesse caratteristiche. Se invece dai una sterzata vuol dire che già avevi scelto calciatori non adatti al gioco dell'allenatore precedente. Non è un discorso solo per la Fiorentina, vale in generale".- "Lasciamo stare i cambi di proprietà: prima l'ho vissuto alla Roma, poi al Milan e infine alla Fiorentina. Si vede che non sono stato bravo io a gestire alcune dinamiche,. Ma non sono arrabbiato per l'esperienza rossonera, abbiamo vinto una Supercoppa contro la Juventus che era quasi imbattibile. E abbiamo meritato".- "Ero preso dall'entusiasmo e dal fascino del calcio spagnolo. A Siviglia ho vissuto un'avventura breve ma intensa.. Purtroppo in campionato abbiamo perso tanti punti e poi siamo stati sconfitti in modo netto dal Barcellona nella finale di coppa".- "Contro lo United se la gioca alla pari. Fonseca si è snaturato contro l'Ajax perché contava il risultato. Io lo apprezzo molto anche per lo stile, ma non so se merita la conferma: i matrimoni si fanno in due.Stavamo vincendo lo scudetto, mi sentivo più forte degli altri. Gestendomi in quel modo Capello ha tirato fuori il meglio di me, poi ho lasciato la Roma quando non mi arrabbiavo più. Con Fabio c'è stima reciproca, ma quella volta non aveva ragione.... A parte gli scherzi, lui voleva tirare fuori il massimo dalla squadra, non dal singolo. Per me la Roma è un doppio percorso incompiuto: la prima volta speravo di rimanere come allenatore per impostare un progetto dall'inizio, la seconda hanno scelto un altro allenatore dopo vari sondaggi., intanto stavano sondando altri allenatori. Per fortuna mi chiamò subito la Fiorentina. La Roma è parte di me, un mio punto debole. Ci ho giocato, vinto e allenato. Magari non è tardi per riprovarci: Ranieri l'ha allenata a 58, io ho ancora una decina d'anni per sperare. Ma non è una candidatura eh, non vorrei che se qualcuno volesse telefonarmi non lo faccia".- "Mi piace il confronto con i giocatori, basta che ci sia rispetto. Vi racconto un aneddoto con Ribery: una volta l'ho sostituito e si è arrabbiato. L'ho preso da parte chiedendogli il motivo e scherzando gli ho detto che se voleva uscire prima poteva dirmelo. L'ho fatto per smorzare i toni, il giorno dopo gli ho spiegato che l'avevo visto stanco e avrebbe rischiato di farsi male. E ora abbiamo un bel rapporto.: divertimento, identità, valorizzazione dei giovani. Quando allenavo le giovanili della Roma guardavo cassette fino alle 4 di mattina".- "Pirlo? Non mi dà fastidio che alleni la Juve. La squadra aveva delle lacune in rosa, ecco le difficoltà. Conte invece dà sempre una forte identità alle sue squadre. Gattuso sta facendo bene, è un mio amico anche se quando mi sostituì al Milan ci fu qualche screzio., non per mancanza di rispetto. Io penso di essere sempre stato sincero con la stampa, anche se burbero. L'allenatore preferito? Klopp. Per me era fenomenale anche quando non vinceva. Mancini è stato bravissimo sulla panchina della Nazionale: ha saputo valorizzare giovani interessanti ottenendo subito i risultati".- "De Rossi ha le caratteristiche dell'allenatore nel dna, ha datto una grande scelta andando in Nazionale. Stando sul campo farà esperienza.. Anche se non ci sentiamo tanto siamo rimasti amici e andiamo d'accordo. Superlega? Lo sport è divertimento, dietro ci sono sogni e poesia di chi aspira ad arrivare con la fatica. Per il calcio è meglio che sia finita così. Chi vorrei allenare? Bonucci. Penso che con me giocherebbe meglio di come giocava nel mio Milan".- "Allegri pensavo andasse in Inghilterra, ora dico Juve o Roma.. Io fuori dall'Italia? Perché no. Ho studiato l'inglese e parlo benino spagnolo, in questo anno e mezzo ho visto tante partite. In questo periodo qualche proposta mi è arrivata, ma ho avuto la lucidità di respingerla. Perché a volte su alcuni treni è meglio non salire".