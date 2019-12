La Fiorentina sta vivendo il peggior momento da quando è iniziata la nuova stagione, e dopo tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Verona e Lecce, la frattura sembra diventata ormai insanabile. La squadra è parsa senza anima e senza idee, e Vincenzo Montella, che ha convissuto da inizio stagione con brusii vari, è finito decisamente sul banco degli imputati. Commisso vorrebbe cambiare guida tecnica, per dimostrare che così non si può andare avanti, ma Daniele Pradè, che ha sempre preso meriti e colpe della nuova guida tecnica, sta facendo pressioni per dare ancora tempo all’Aeroplanino.



GATTUSO - Anche la fiducia però non è senza confini, e la Fiorentina, dopo i contatti presi in estate, ha riallacciato i rapporti con Gennaro Gattuso, che già in settimana è stato allertato. Nell’ex Milan è stato individuato il profilo giusto per dare nuova linfa alla giovane squadra viola, visto il carisma e la determinazione mostrata nell’esperienza con i rossoneri. Il campione del mondo 2006 ha ascoltato la proposta viola, mostrandosi interessato, e dal canto suo accetterebbe volentieri il progetto viola, restando quindi in attesa delle decisioni di Commisso.



PARTITE - Le discussioni dei viola si sono concentrate soprattutto per la Coppa Italia, in programma martedì al Franchi, con il Cittadella che farà visita alla Fiorentina, visto che in caso di esonero il nuovo allenatore avrebbe troppo poco tempo per preparare la sfida e inserirsi, rischiando di regalare ai veneti la partita. La situazione intorno a Montella, quindi, è quella di chi non può sbagliare, né contro il Cittadella, né contro il Torino domenica prossima. Due vittorie, possibilmente convincenti, o sarà addio tra l’Areoplanino e la Fiorentina, con Gattuso pronto a salire sul treno in corsa.