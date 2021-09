Nel corso dell'intervista concessa a Sportweek, Vincenzo Montella promuove la decisione di Manuel Locatelli (lanciato ai tempi del Milan) di trasferirsi alla Juventus: "Sì, è la scelta giusta. In una squadra come la Juve conta solo la vittoria e questo può aiutarlo a esprimersi al massimo. Soprattutto, può aiutarlo il fatto di giocare con compagni forti. Lui ha visione di gioco ed è cresciuto tantissimo nella gestione, anche emotiva della partita. Può ancora migliorare, nella continuità all'interno della stessa partita e nella fase di interdizione. Può fare anche qualche gol in più. Mezzala o regista? A metà campo può fare tutto".