Dagli studi di Sky, Vincenzo Montella racconta le sue impressioni sui metodi di allenamento: "Allenarsi è importante ma nel modo giusto. Le squadre italiane non fanno male nelle coppe perché si allenano poco, è il contrario; facciamo troppe cose poco funzionali. Per esempio Chiellini è un giocatore che mi esalta molto: non l'ho mai allenato ma non penso che lui si alleni 48 ore a mille dopo la partita, sarebbe un eccezione. Si allena con le partite stesse, non fa i 500 metri il giorno dopo la partita. Farà 48 ore di riposo, poi si allena bene un giorno e poi gioca a duemila allenandosi perché è forte nella testa".