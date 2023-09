Vincenzo Montella ha parlato oggi in conferenza stampa, a margine della sua presentazione come commissario tecnico della Turchia:



LA SCELTA - "Non ho avuto alcuna esitazione ad accettare. Sono molto felice di lavorare in questo Paese. La responsabilità è importante ma vogliamo trasmettere orgoglio e appartenenza; la squadra è molto giovane e ha qualità".



SULLA TURCHIA - "Sono da 2 anni in Turchia e conosco la cultura e i sentimenti. Le sensazioni, comunque, mi ricordano l'Italia perché sono simili".



ASPETTATIVE - "Sicuramente verrò anche criticato ma cercherò sempre di fare del mio meglio. Indossare questa maglia non è un regalo, deve essere un prestigio. I giocatori devono riflettere lo spirito della propria squadra quando arrivano qui: rappresentiamo una Nazionale molto importante"