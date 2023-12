In Campidoglio l'attuale ct della nazionale della Turchia Vincenzo Montella ha ricevuto il Premio Euro Mediterraneo. Un riconoscimento, come riporta ANSA, a chi ha saputo sviluppare un incremento nell'area mediterranea contribuendo alla crescita delle imprese, del sociale, della cultura e dello sport. Oltre al ct turco, è stato premiato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. A margine dell'evento, Montella ha parlato di due calciatori turchi di Serie A, Calhanoglu e Yildiz, di Inter e Juventus:



"Penso che in questo momento Calha sia sicuramente il miglior centrocampista d’Italia, forse anche del mondo. Mentre per quanto riguarda Kenan, mi auguro che possa giocare: può crescere anche in altre squadre, se alla Juve non trova sufficiente spazio".