Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport dell'acquisto di Ribery e di Federico Chiesa e Rafinha, ultima idea del club sul mercato: ''Ribery ha grande voglia di mettersi ancora in gioco. Speriamo che possa esprimersi ai suoi livelli. Napoli? Oggi ha fatto il primo allenamento, ha toccato un po' il pallone, quindi vediamo. Sicuramente vogliamo portarlo in panchina, vedremo come risponderà nei prossimi giorni. Da parte sua c'è tanta voglia, ma non dobbiamo rischiarlo. Chiesa centravanti? Ci ho pensato, ma ancora non l'ho provato. Probabilmente ha più bisogno della fascia. Rafinha? Mi piace''.