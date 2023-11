Non c'è tre senza quattro. Almeno, così sperano i tifosi azzurri, in seguito agli esiti delle qualificazioni europee arrivati negli ultimi giorni: grazie al "Dio del calcio", dopo il pareggio dell'Ungheria in Bulgaria al 97' infatti Marco Rossi è diventato il terzo ct italiano a qualificarsi a Euro 2024 dopo Vincenzo Montella, ct della Turchia, e Domenico Tedesco. ct del Belgio.



L'IMPRESA DI CALZONA - In serata poi è toccato a Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri, tecnico della Slovacchia, che dopo la vittoria in rimonta ottenuta a Bratislava per 4-1 contro l'Islanda grazie alle reti dell'"italiano" Duda e degli ex Kucka e Haraslin, ha strappato il pass per la Germania, realizzando un poker di tecnici del Belpaese che saranno presenti alla rassegna della prossima estate.



MANCA SOLO SPALLETTI - Incredibile a dirsi, ne manca soltanto uno: Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, che tra stasera all'Olimpico contro la Macedonia e lunedì a Leverkusen contro l'Ucraina, dovrà assolutamente provare a raggiungere i colleghi, per non rischiare la beffa di avere quattro italiani all'Europeo, senza però l'Italia.



@AleDigio89