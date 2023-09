Laaffida la propria nazionale a Vincenzo. L’italiano si è preso del tempo e ha detto sì alla proposta della federazione. Dopo il gran lavoro svolto all’si tratterà di un ritorno per il campano.Oggi l’ex allenatore di, tra le altre, volerà acon il suo staff eMontella ha lasciato un ottimo ricordo in Turchia dove in due anni ha preso la neopromossa, trovata in zona retrocessione, e l’ha portata in. Non deve stupire quindi che prima ile poi la nazionale gli abbiano fatto una corte serrata. Vincenzo ci ha pensato, ha riflettuto e, dopo aver messo da parte la volontà di continuare in un club, ha accettato.- Montella firma per tre anni e avrà come obiettivi laCon sé avrà(vice, preparatore e match analyst), avuti già con l'Adana. Le firme dovrebbero arrivare già oggi, in modo da poter poi organizzare la presentazione ufficiale e dare modo al neo ct di lavorare in anticipo per i prossimi impegni.insieme alla Croazia con 10 punti (ma con una partita in più) ma con Armenia e Galles a 7 punti che proveranno lo sgambetto. Il 12 ottobre la prima gara in Croazia, poi la Lettonia e l’ultima a novembre in Galles, Montella sarà in panchina a guidare la sua nuova squadra.