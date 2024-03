Montemurro-Juventus Women, addio inevitabile. Gestione, rosa e rapporto con le giovani: i retroscena della rottura

Era arrivato a Torino portando entusiasmo, innovazione. Un nuovo modo di vedere il calcio che la Serie A femminile ancora non conosceva. Al suo primo anno alla Juventus Women Joeha vinto un triplete (Scudetto, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) raggiungendo i quarti di finale di Women's Champions League, battendo persino l'imbattibile corazzata Lione. Da lì in poi però qualcosa si è rotto. Un addio annunciato, prevedibile. Un rinnovo basato sulla fiducia quello stipulato a settembre che però non ha mai convinto del tutto.