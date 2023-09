Questo pomeriggio va in scena Montenegro-Bulgaria, match valido per il Gruppo G delle qualificazioni ai prossimi Europei. In campo due “italiani” per parte, ovvero Marusic e Krstovic nel Montenegro e Antov e Krastev nella Bulgaria. Di seguito le formazioni ufficiali:



MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Sipcic; Marusic, Jankovic, Loncar, Bakic, Vikcevic; Krstovic, Durdevic. All. Radulovic



BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Krastev, Antov, Dimitrov; Popov, Gruev, Kraev, Gashev; Petkov, Despodov, Rusev. All. Krstajic