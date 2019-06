Montenegro-Kosovo, questa partita non s'ha da fare. Il ct montenegrino Ljubisa Tumbakovic e due giocatori, Filip Stojkovic e Mirko Ivanic non prendono parte al match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Il motivo? Le tensioni politiche tra Serbia e Kosovo: i tre, nati in Serbia, secondo i media kosovari sono stati oggetto di pressione e minacce da parte dei tifosi di Stella Rossa e Partizan, che non riconoscono lo stato fondato tramite scissione dalla Serbia. La tensione tra i due paesi è alle stelle, tanto da impedire confronti UEFA tra le due nazionali. A differenza di altri giocatori nati in Serbia e finiti tra le fila del Montenegro (Marusic, Simic, Savicevic), Tumbakovic, Stojkovic e Ivanic hanno ceduto alle pressioni e dato forfait: per loro potrebbe essere la fine dell'avventura in nazionale.