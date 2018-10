con indosso i colori della Vecchia Signora, viene ancor oggi ricordato come uno dei migliori difensori centrali e nella sua esperienza bianconera è riuscito a raggiungere il tetto del mondo, oltre ad aver vinto una Supercoppa Uefa e svariati titoli a livello nazionale. Per lui, oggi, la Juventus è "una famiglia". E soprattutto una squadra fortissima: "Credo che questa squadra ha la capacità di poter fare il cosiddetto “triplete” per via della sua rosa molto ampia, ha al suo comando un allenatore come Allegri che è un fuoriclasse capace di gestire i grandi campioni che ha a disposizione", le sue parole.