Montezemolo: "La Juventus ha sbagliato quasi tutto. Giuntoli? Avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis..."

, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di, la 'sua' partita, della Vecchia Signora e del tifo per il Bologna."La mia prima fase di innamoramento totale per il Bologna è datato 1964, giorno dello scudetto. E sa cosa c’entra Bologna-Juventus? Che il mio papà mi portò a Roma, all’Olimpico: mio papà juventino. Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli... E quel genio di Bernardini che mise Capra. Il mio cuore batteva forte. Il Bologna vinceva lo scudetto. C’erano Bulgarelli, poi Haller che andò alla Juventus. Era una squadra fantasmagorica, con ragazzi che poi negli anni ho conosciuto via via".

"Esatto. Ho conosciuto anche il papà, ricordo di essere stato presente il giorno della promozione in A contro il Pescara. Il Dall’Ara è sempre bello e ho visto che ora vive di una luce enorme, potente: già lo amavo quando organizzammo Italia ‘90, oggi sono contento che stia rivivendo momenti super come quelli che hanno portato la squadra in Champions. L’annata scorsa me la sono goduta. E indipendentemente da come vada, anche quella di oggi: è un Bologna che appassiona, davvero..."."Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuova Juve si sarebbe affidata totalmente a Giuntoli. Dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis... Io non ho mai amato i proclami del prima, non funzionano".

"Motta aveva l’accordo con la Juventus da parecchio tempo, si era già messo d’accordo. Diciamo che sarebbe stato meglio essere chiari fin da subito, sinceri, avrebbe fatto meglio a dire che magari aveva altre motivazioni. Fatto sta che non mi è piaciuto come si è comportato nei confronti della città e non solo. Detto ciò, vanno fatti i complimenti a Italiano, club e giocatori. Chi avrebbe mai detto che questa sarebbe stata un’altra annata così importante? Per me, nessuno. Eppure Italiano sta mostrando un bel gioco e anche redditizio, i giocatori si stanno dimostrando sempre all’altezza. A Bologna si sta bene e si cresce bene: e questa annata lo dimostra".