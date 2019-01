Luca Cordero di Montezemolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Quanto sta facendo bene Cristiano Ronaldo al calcio italiano? Molto. All’inizio ridevo, perché ha disputato due o tre partite senza fare gol, mi chiedevo cosa stesse accadendo. Adesso invece segna anche quando entra per cinque minuti dalla panchina. E poi è un ragazzo a posto. Ricordo che ricevetti un premio dal quotidiano spagnolo Marca, e lui mi fece una sorpresa, venne a farmi i complimenti in redazione, lasciando stupiti anche i giornalisti. Vedo un ragazzo dedicato, concentrato, corretto, che dà tutto in campo. E’ una persona che mi piace”.