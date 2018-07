Diciotto anni compiuti ad aprile e un ritiro da protagonista. Tofol Montiel è la sorpresa del ritiro di Moena: la Fiorentina lo ha prelevato dal Mallorca per due milioni di euro - pagandone la clausola rescissoria - e Stefano Pioli lo ha subito promosso nel gruppo che ha preso parte alla preparazione in Val di Fassa. Numeri, giocate e gol potrebbero aver convinto l'allenatore a lasciarlo tra i 'grandi', sebbene nei piani fosse previsto il suo inserimento in Primavera, come riportato da La Nazione. "Se dovessi fare un nome, farei quello di Montiel. Un po' gracilino, ma ha grandi qualità", lo ha incoronato Marco Benassi in conferenza stampa. E nelle prossime settimane arriverà la decisione definitiva.