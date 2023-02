Tre clean sheet e appena quattro gol subiti nelle ultime sette giornate. Numeri da grande squadra e, soprattutto, da grande portiere quelli che stanno collezionando il Verona e il suo numero 1, Lorenzo Montipò. Da una retrocessione che sembrava quasi certa e scontata qualche settimana fa, ora la squadra guidata dal duo Zaffaroni-Bocchetti è tornata a sperare. Grazie ai gol di Ngonge, grazie agli assist di Lazovic. E grazie anche alle parate di Montipò.



LA PREMIER OSSERVA - Un portiere in costante crescita, che si è ormai affermato come uno dei migliori italiani in Serie A. Il suo presente si chiama Hellas, il suo futuro invece può essere all'estero: oltre al Galatasaray, che già nei mesi scorsi si era informato, in queste settimane il Bournemouth ha mandato i suoi emissari a seguire le partite dei gialloblù. Il focus degli osservatori era proprio su Montipò, destinato a continuare a far parlare di sé in vista della prossima estate. Soprattutto se dovesse arrivare anche la salvezza, a suon di parate decisive e clean sheet.