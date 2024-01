Montolivo consiglia il Milan: ‘Prendi Zirkzee, è un attaccante totale’

Riccardo Montolivo dagli studi di DAZN lancia un consiglio alla sua ex squadra, il Milan: È un attaccante totale. Zirkzee è un giocatore che ce li ha 20 gol, ma non l’ha ancora dimostrato. Deve migliorare nella cattiveria davanti la porta. È un giocatore totale, è un giocatore che ha tutto per diventare top. Il Milan deve investire su di lui”.