Nessuno si stupisce se, anche quest’anno,, primo con 42 punti. Ma, dopo quattordici giornate, dietro all’inarrestabile squadra di Tuchel, ci sono il Lione, a quota 27, e, un punto sotto,. La squadra allenata dal tecnico armeno Der Zakarian, non certo formata da grandi nomi,, ha perso solo due partite: all’esordio 1-2 contro il Digione, e alla tredicesima giornata 1-0 con l’Angers.che seguono in classifica insieme ad altre squadre più titolate come Monaco e Saint Etienne.Una rosa, quella degli arancioblù, basata su, per una società attenta al settore giovanile e alle strutture. Il Centre d'Entraînement Bernard Gasset, dove si allena la squadra, èLa struttura, costata circa 20 milioni di euro nel 2015, è un, con numerosi campi e strutture. Per questo è stata scelta dalla nazionale azzurra come quartier generale della spedizione ad Euro 2016. Tutto ciò in una città, situata nel sud della Francia, con più di 260mila abitanti, dove il calcio non è lo sport più seguito ed idolatrato. La squadra con più titoli infatti non gioca con i piedi, bensì con le mani.Nella regione dell’Occitania, quindi, il calcio parte decisamente indietro nelle preferenze della gente., grazie anche a gente del calibro di Valderrama, Cantona e Blanc, poi la retrocessione nel 2002/03, il ritorno in massima serie nel 2008/09, il quinto posto l’anno dopo con annessa qualificazione in Coppa Uefa.Una favola scritta dal tecnico René Girard, bravo l’anno prima a salvare la squadra dalla retrocessione, e dal bizzarro presidente Louis Nicollin, senza un budget millionario e un monte stipendi bassissimo. In campo ci sono Bédimo, la meteora palermitana El-Kaoutari, Yanga Mbiwa, passato per Roma, sponda giallorossa, nel 2014/15, Belhanda, allora giovane di belle speranze, Cabella, Stambouli, finito poi al Tottenham., e volato in quell’estate verso la Premier League, destinazione Arsenal, per 12 milioni di sterline.L’anno dopo per il Montpellier c’è una Champions da giocare e addirittura da vincere, come affermava il presidente Nicollin:Nel girone con Arsenal, Schalke 04 ed Olympiakos però i francesi chiudono ultimi a zero punti. In campionato la squadra di Girard finisce nona, senza qualificarsi a nessuna coppa europea., per inseguire la coppa dalle grandi orecchie come voleva il compianto Louis Nicollin, scomparso circa un anno fa. Dal campionato nel 2011/12 alla zona Europa oggi: sette stagioni dopo l’impresa dalle parti della Mosson si è tornato a respirare aria d’alta quota.