AFP via Getty Images

(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la 33esima e penultima giornata nel campionato francese di Ligue 1. Si tratta di un testa-coda: i padroni di casa sono ultimi in classifica con 16 punti e sono già retrocessi in Ligue 2, mentre gli ospiti sono primi in classifica con 78 punti e si sono già confermati campioni di Francia.L'allenatore spagnolo Luis Enrique ricorre ad ampio turnover, schierando un solo titolare: Doué. In panchina Joao Neves e Kvaratskhelia. Non convocati Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz e Dembelé.

PSG (4-3-3): Tenas; Zaire-Emery, Tape, Beraldo, Lucas Hernandez; Mayulu, Kang-In Lee, Mbaye; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.: sabato 24 maggio a Saint-Denise sabato 31 maggio a Monaco di Baviera