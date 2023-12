Il difensore del Monza Andrea Carboni ha parlato a Dazn:



"Oggi non siamo stati il solito Monza, ma sono tre punti davvero pesanti. Continuiamo su questa strada, il Genoa ci ha messi in difficoltà ma siamo stati bravi a vincerla. Noi abbiamo la mentalità di spingerci più in alto possibile, sogniamo rimanendo umili ma ci saranno partite davvero difficili. Complimenti a Pereira, lavora davvero tanto come tanti di noi. A noi piace stare insieme, credo che da fuori si veda. Difesa a tre o quattro? Per me cambia poco. Non vincevamo da quasi un mese, è stata una bella soddisfazione".