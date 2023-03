Si è svolta oggi presso la cerimonia di consegna del Premio Manlio Scopigno al dott. Adriano Galliani Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato del Monza quale Manager of the year per la stagione 2021/2022. A consegnare a Galliani a Milano il Premio ed il gagliardetto della Città di Rieti, il Presidente dell'A.S.D. Scopigno Cup Fabrizio Formichetti.



Il Premio è stato assegnato a Galliani con la seguente motivazione: "Il riconoscimento quale Manager of The Year 2021/2022, non va' solo alla strepitosa carriera, ricordiamo che è il Dirigente con più Trofei in bacheca, ma anche alla sua nuova avventura con l' A.C. Monza, portato grazie alla sua passione e competenza in serie A, per la prima volta nella sua storia". Galliani ha ringraziato il Presidente Formichetti e la prestigiosa giuria per l'ambito riconoscimento.