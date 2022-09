Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Angelo Cristofoletti, agente dell'attaccante del Monza Christian Gytkjaer:



“Il ragazzo è al settimo cielo, ha aspettato questo momento con grande pazienza e sacrificio. E’ un calciatore che ha bisogno di continuità. Se sta bene fisicamente e la squadra lo segue, Gytkjaer può togliersi tante soddisfazioni anche in Serie A. Può portare quei gol che possono regalare la salvezza al Monza”.



“Il giocatore ha fortemente voluto restare al Monza, squadra per cui ha compiuto un passo indietro due anni fa. Per i brianzoli ha lasciato il campionato polacco, dove disputava anche le coppe europee. Gytkjaer è un nazionale danese, aveva tante richieste in B. Pisa e Benevento, ma soprattutto il Bari aveva spinto tantissimo. La sua priorità però è sempre stata il Monza, anche se non è stato facile vivere un’estate con tanti arrivi. Petagna, Caprari e gli altri: in molti sono giunti in quel ruolo. Christian però è un glaciale, è convinto nei propri mezzi ed è convinto di poter fare la differenza anche in Serie A. Ha sempre accettato tutto con la massima professionalità”.



CAMBIO IN PANCHINA - “Il ragazzo era molto legato a Stroppa, ma l’ha vissuta con la massima serenità. La squadra è sempre stata ottima, aveva bisogno solo di trovare qualche risultato. Tutti eravamo convinti che la vittoria sarebbe arrivata prima o poi. Averla centrata contro la Juventus aggiunge entusiasmo, ma serve tenere i piedi per terra”.