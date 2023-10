Alberto Belloni, agente del portiere del Monza Michele Di Gregorio, ha parlato a Tv Play chiarendo la situazione di mercato legata ad un possibile contatto con l'Inter per il ritorno a Milano la scorsa estate: "Mai richiamati. Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione dal club nerazzurro. E’ stato fatto un percorso importante. Ma durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto”.