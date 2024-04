Monza, Akpa Akpro squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

9 minuti fa



Il Monza dovrà fare a meno del centrocampista Jean-Daniel Akpa Akpro per la gara della 33esima giornata contro l'Atalanta all'U-Power Stadium: l'ex Lazio è stato ammonito per una trattenuta su Ferguson nel primo tempo col Bologna e per lui è scattata la squalifica dato che era in diffida.



LE SOLUZIONI DI PALLADINO - Al suo posto dovrebbe rivedersi Gagliardini, in panchina al Dall'Ara: è lui il titolare. Può anche arretrare il capitano Pessina con il rientro sulla trequarti di Dany Mota, a sua volta squalificato per questa giornata.