Nuovo capitolo per la società sportiva Monza che, da venerdì 28 settembre, è stata acquisita totalmente dalla Fininvest di Silvio Berlusconi, con la nomina di Amministrazione delegato ad Adriano Galliani. La coppia storica che ha portato il Milan sul tetto d’Europa torna insieme per un nuovo progetto calcistico. Al momento, ricorda una nota Quigioco.it, il Monza milita nel campionato di Serie C (gruppo B), ma l’obiettivo è chiaro: riportare la squadra brianzola in Serie A il più presto possibile e su QuiGioco.it è stata aperta l’esclusiva scommessa antepost: “Monza in Serie A in due anni”, un’opzione offerta a 30 volte la posta.