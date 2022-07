Sono Pasquale Mazzocchi, Gonzalo Villar e Andrea Petagna, secondo il Corriere dello Sport, i prossimi tre obiettivi del Monza: per Petagna manca solo l'ok definitivo della proprietà, mentre la Roma cede Villar solo in prestito con obbligo di riscatto e la Salernitana non scende sotto i 4 milioni di euro per il terzino.