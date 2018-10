Il Monza perde in casa col Teramo e delude Galliani, che lasciato lo stadio scuro in volto. Secondo la Gazzetta dello Sport, è in bilico la panchina di Zaffaroni: la sua squadra è stata come sempre ordinata in campo, ma è mancata dal punto di vista psicologico. La sensazione è che per qualcuno, con l’arrivo al timone di Fininvest, il gioco si sia fatto troppo grande.