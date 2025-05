Monza-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

della 35esima giornata di Serie A. Sfida agli antipodi: l'ultima in classifica, che pensa già a ricostruirsi l'anno prossimo in Serie B, sfida la terza forza del campionato, reduce però dallPartita: Monza-AtalantaData: domenica 4 maggio 2025Orario: 15.00Canale tv: DAZNStreaming: DAZNNon c'è fine alla sfortuna del Monza che, oltre a, ha perso anche tante pedine per infortuni: Zeroli, Gagliardini, Pessina e Izzo,. L'Atalanta invece deve fare a meno ancora una volta a Posch e Palestra, ma potrebbe ritrovare: il suo apporto contro il Lecce nel secondo tempo aveva salvato la partita.

Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. All. Gasperini.- La sfida tra Monza e Atalanta sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Monza-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook.La telecronaca della gara è affidata a Gabriele Giustiniani, mentre il commento tecnico a Fabio Bazzani.