Monza-Atalanta 0-4

MONZA

Pizzignacco 5,5: raccoglie tre palloni in porta senza colpe.

Pereira 4,5: attento su Retegui in avvio, poi è troppo leggero su De Ketelaere. Nell’occasione del 2-0 si addormenta, lasciando lì il pallone su cui il belga è rapido ad avventarsi (dal 46’ Lekovic 4,5: entra e si fa subito prendere in velocità da Lookman).

Caldirola 5,5: alza bandiera bianca dopo un quarto d’ora. In tempo per arrivare in ritardo sul primo goal di De Ketelaere (dal 16’ Brorsson 4,5: partecipa all’errore che porta allo 0-2 e si fa saltare in testa da Retegui sul terzo goal).

Palacios 5: naufraga insieme ai compagni.

Birindelli 5,5: soffre le avanzate di Zappacosta.

Castrovilli 5: lento e impreciso. Sfortunato sul goal annullato: il cross di Palacios è ottimo, l’inserimento anche, ma è oltre la linea dell’Atalanta (46' Forson 6: bel colpo di testa, ma Carnesecchi oggi è insuperabile).

Bianco 6: prova a dare la scossa dopo il primo goal subito. È tra i pochi ad arrendersi.

Akpa Akpro 6: tra gli ultimi a soccombere ai goal dell’Atalanta. Va anche vicino alla rete, ma trova un super Carnesecchi.

Kyriakopoulos 6: ha il piede per rendersi pericoloso. Quando il Monza attacca lo fa solo dalla sua parte: in una giornata triste è tra i pochi a salvarsi (dal 76' Ciurria sv).

Caprari 6,5: non vuole arrendersi alla retrocessione. Ci prova più volte, ma trova sempre Carnesecchi (dal 71' Vignato sv).

Mota 5: a differenza del compagno di reparto non ci prova quasi mai. Rende molto facile il lavoro ai difensori dell’Atalanta.

Nesta 5: non avrebbe voluto retrocedere davanti al proprio pubblico. Saluta la Serie A con un 0-3, che riassume in pieno la stagione disastrosa del Monza. Ora mancano tre partite per evitare di fare il record negativo di punti: ne servono tre per superare i 17 della Salernitana 2022/23.

ATALANTA

Carnesecchi 7: attento sui tentativi a fuori area del Monza. Caprari, Kyriakopoulos e Akpa Akpro ci provano, ma lui chiude tutti i varchi. Miracolo su Forson nella ripresa.

Kossounou 6: la terza partita dopo l’infortunio finisce dopo un tempo per un altro problema muscolare. Si limita a controllare gli attaccanti brianzoli (dal 46’ Toloi 6: partita di gestione).

Hien 6: Ederson spreca la sua sponda. In difesa gestisce in una partita che si mette subito sui binari giusti. Peccato per l'ammonizione che gli costerà la partita con la Roma.

Djimsiti 6,5: comanda la difesa e controlla le avanzate del Monza (dal 76' Cuadrado sv).

Bellanova 6: qualche sgasata nel primo tempo. Poi si limita a gestire le energie

Ederson 6: meno brillante del solito, anche se i ritmi, soprattutto sullo 0-2, sono molto bassi. Spreca un'occasione mandando fuori un colpo di testa facile su sponda di Hien.

De Roon 6,5: solita diga davanti alla difesa. Recupera palloni e smista con intelligenza.

Zappacosta 6,5: nel primo tempo spinge molto a sinistra. Nella ripresa si limita a controllare.

De Ketelaere 8: non segnava da 16 partite, ne fa addirittura due. E decide di farli alla 100esima in Serie A e sotto gli occhi di Paolo Maldini, l’uomo che lo ha portato in Italia. Una doppietta per guadagnarsi la Champions League (dal 64’ Pasalic 6: entra a partita ormai finita).

Lookman 6,5: torna al goal anche lui dopo sei partite. Anche lui ringrazia Retegui, oggi in versione assistman (dall'80' Brescianini 6: si iscrive alla festa con il goal dello 0-4).

Retegui 7: Pereira gli nega la rete dopo una bella girata, poi tanto lavoro per la squadra. Suo il pallone da cui nasce il primo goal di De Ketelaere e sua anche la spizzata che porta alla rete di Lookman (dal 76' Maldini sv).

Gasperini 6,5: vittoria facile contro un avversario che non aveva più molto da chiedere al campionato. Ritrova i goal di De Ketelaere e Lookman e mette un altro mattoncino per la qualificazione alla prossima Champions League.