Un duello di mercato tra Bari e Reggina potrebbe caratterizzare i giorni che precedono l'avvio del nuovo campionato di Serie B.



A meno di due settimane dal fischio d'inizio della nuova stagione, calabresi e pugliesi sono ancora alla ricerca della nuova punta da affidare ai rispettivi allenatori. E per le due società l'obiettivo numero uno sembra essere il medesimo: Christian Gytkjaer.



Il 32enne danese del Monza, che con i suoi gol ha contribuito in maniera determinante al primo storico approdo dei brianzoli in Serie A, pare destinato a salutare i biancorossi, malgrado vanti con essi ancora un anno di contratto. Prima di liberarsene, e dare dunque a tutti gli effetti il via libera agli assalti di Bari e Reggina, il club di Silvio Berlusconi deve completare il proprio reparto avanzato assicurandosi quello che, almeno numericamente, sarà il sostituto dell'ex Rosenborg.