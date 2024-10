Monza, bene Pizzignacco e Turati. Sensi e Forson che flop: la classifica dei minuti impiegati

Terzo posto occupato, invece, da Alessandro Bianco con 298 minuti disputati in 5 partite in questa nuova avventura con la maglia del club brianzolo. Il centrale classe 2002, arrivato a Monza in prestito dalla Fiorentina, ha preso le chiavi del centrocampo di Nesta e ha fatto vedere dei buoni spunti, nonostante la squadra stia faticando in maniera importante in tutte i reparti del campo.