“L’Udinese giocava in 12 perché con loro c’era anche l’arbitro. Come si chiama? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto”#Berlusconi #MonzaUdinese pic.twitter.com/Re524c4YAS — franco vanni (@franvanni) August 26, 2022

presidente del, ha commentato a margine della terza sconfitta consecutiva dei brianzoli in Serie A (1-2 contro l'Udinese), l'arbitraggio della gara dell'U-Power Stadium: "Berlusconi ha chiuso con una battuta l'intervento con i cronisti presenti: "Com'è che si chiama?Ecco, doveva chiamarsi... di brutto". Il numero uno del Monza ha poi commentato anche la partita e il futuro di Stroppa: "E' qui con noi, speriamo che la strada si riprenda e possa migliorarsi.".- "Ho detto che avrebbero dovuto vincere, che non avremmo dovuto perdere. Di come i difensori avrebbero dovuto comportarsi nei confronti degli attaccanti dell'Udinese, ovvero marcare a uomo, stargli addosso, cosa che non è stata fatta.Di seguito il video condiviso su Twitter da, giornalista di Repubblica: