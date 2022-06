Il tifoso numero uno del Monza, Silvio Berlusconi, nel corso di un comizio in città a sostegno del sindaco uscente e ricandidato Allevi, parla così delle ambizioni della squadra in Serie A:



"Con il Monza spero di essere ancora protagonista della serie A: lo merita perché non aveva una squadra a livello del suo prestigio. Tre anni fa mi sono convinto a entrare nel Monza e finalmente dopo 110 anni siamo arrivati nella massima divisione".