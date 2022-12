Silvio Berlusconi, balzato agli onori della cronaca a causa di una battuta fatta nel corso della cena del suo Monza in cui ha "promesso" ai propri giocatori un "pullman di prostitute" nel caso in cui dovessero riuscire a battere Juve, Milan o Inter, ha preso posizione su Twitter: "Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro".