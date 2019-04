Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato nella mattinata di martedì a causa di una colica renale.



Questo il comunicato dell'ufficio stampa di Berlusconi sulle sue condizioni di salute: "Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta e ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto".