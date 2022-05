Il Monza vuole fare la voce grossa nella sua prima in serie A. Ecco quanto scrive il Corriere dello sport sui piani di Berlusconi: Il patron a caldo ha parlato di scudetto e Champions League e, intanto, ha già stanziato una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro per affrontare nel migliore dei modi la massima categoria e presentarsi non solo a San Siro con nuove ambizioni e l’intento di vincere e giocarsela quanto meno alla pari. Idee subito chiare pertanto sul mercato: il primo colpo potrebbe essere l’attaccante della Nazionale Andrea Belotti che è a scadenza con il Torino e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo col presidente Urbano Cairo. Ma la squadra allestita da Stroppa e portata al trionfo finale, non facile e non scontato, ha una base da cui ripartire già solida. E il rapporto costante con i vertici della società sarà un metodo di lavoro che già si è rivelato fruttuoso"